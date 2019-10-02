Çekmeköy'de iş makinası yüklü tır alt geçitte kaza yaptı
1 saat önce
Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHAÇekmeköy Şile yolunda alt geçitte iş makinası yüklü TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:30 Kaynak: DHA
Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul
DHA Çekmeköy Şile
yolunda alt geçitte iş makinası yüklü TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. TIR'ın içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken alt geçit trafiğe kapatıldı.
Olay saat 17.00 sıralarında Çekmeköy Şile yolu Madenler alt geçidinde meydana geldi. 34 ZM 9277 plakalı iş makinası yüklü TIR, Ümraniye
istikametine doğru giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, alt geçitteki bariyerlere çarptı. TIR'ın içinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. TIR'ın kaza yaptığı sırada bir hafriyat kamyonu ise alt geçitten geçmek isterken kaza yapan TIR ile bariyerler arasında sıkıştı. Sürücüsü manevra yaparak kamyonu sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla Sancaktepe
İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle Şile Yolu trafiğe kapatıldı. Araçların yan yoldan geçişi sağlandı. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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-Kazanın yaşandığı alt geçit
-Kaza yapan tır
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Kapatılan Şile yolu
-Tırın vinç ile kaldırılma çalışması
-Genel ve detay
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