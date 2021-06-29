Çekmeköy'de işlenen cinayetle ilgili Sedat Peker'le bağlantılı olan 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 4 kişinin ardından İstanbul merkezli Aydın, Yalova ve Düzce'de yeni operasyon düzenlendi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenilirken aralarından avukat Ayhan S.'nin de yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı.

SEDAT PEKER BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden, şüphelilerin suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı olduğu belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 tabanca, 2 kılıç, 149 fişek, toplam değeri 915 bin lira 12 çek ele geçirildiği kaydedildi.