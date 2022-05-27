Çekmeköy'de işyerinden hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çekmeköy'de işyerinden hırsızlık zanlıları yakalandı

27.05.2022 11:23

Çekmeköy'de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kadın yakalandı.

Çekmeköy'de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 kadın yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ekşioğlu Mahallesi'ndeki bir işyerinin önünde bulunan, 1000 lira değerindeki 5 paletin çalınması üzerine inceleme başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Ö.S. (42) adlı kadın ile gelini A.S. (22) Sultanbeyli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakalandı. Zanlıların açıktan hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu tespit edildi.

İşyerinden çalındığı belirlenen 5 palet işyeri sorumlularına teslim edildi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çekmeköy'de işyerinden hırsızlık zanlıları yakalandı
Çekmeköy'de işyerinden hırsızlık zanlıları yakalandı
Çekmeköy'de işyerinden hırsızlık zanlıları yakalandı
Çekmeköy'de işyerinden hırsızlık zanlıları yakalandı

YORUMLAR
500
Çorum'da iki işyerini soyan 8 zanlı kıskıvrak yakalandı Çorum'da iki işyerini soyan 8 zanlı kıskıvrak yakalandı Manisa'da işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Manisa'da işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de işyerinden hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:53:29. #1.13#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de işyerinden hırsızlık zanlıları yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement