Çekmeköy'de kaçak tütün deposuna baskın: 3 gözaltı - Son Dakika
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Çekmeköy'de kaçak tütün deposuna baskın: 3 gözaltı

15.06.2022 21:42
Çekmeköy'de kaçak tütün deposuna baskın: 3 gözaltı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde kaçak tütün deposuna düzenlenen operasyonda, yüzlerce sarılı sigara ve 364 kilo tütün ele geçirildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde kaçak tütün deposuna düzenlenen operasyonda, yüzlerce sarılı sigara ve 364 kilo tütün ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Emniyet ekiplerince, "Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" suçu ile ilgili önceki gün ilçeye bağlı Aydınlar Mahallesinde bulunan inşaat halindeki boş bir binaya 3-4 kişinin koli bırakarak uzaklaştıkları ihbarı alındı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis, bina çevresinde yapılan araştırmada çevrede bekleyen 3 şüpheliyi fark etti. S.S., T.S. ve N.B. adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Binada yapılan aramalarda, merdiven basamaklarına ve yerlere serili halde 364 kilo kaçak tütün, 3 bin 770 adet boş makaron, 400 dal sarılı sigara, kaçak tütünleri sarmaya yarayan 3 makine, 1 kompresör ile çok sayıda sigara paketleme kartonu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, haklarında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldıktan sonra dün adliyeye sevk edildi. Zanlıların tamamı, sevk edildikleri adli makamlarca haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. - İSTANBUL

Çekmeköy'de kaçak tütün deposuna baskın: 3 gözaltı
Çekmeköy'de kaçak tütün deposuna baskın: 3 gözaltı
Çekmeköy'de kaçak tütün deposuna baskın: 3 gözaltı

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de kaçak tütün deposuna baskın: 3 gözaltı - Son Dakika

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