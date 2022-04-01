Son dakika: ÇEKMEKÖY'DE KADINI DÖVÜP ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT EDEN KİŞİ KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika: ÇEKMEKÖY'DE KADINI DÖVÜP ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT EDEN KİŞİ KAMERADA

01.04.2022 14:47

Son dakika gelişmesine göre ÇEKMEKÖY'de tartıştığı kadını sokak ortasında döven kişi çevredekileri de tehdit etti.

ÇEKMEKÖY'de tartıştığı kadını sokak ortasında döven kişi çevredekileri de tehdit etti. Çevre sakinlerinin cep telefonuyla görüntülediği saldırgan kimseye aldırmadı.
Olay dün saat 01.00 sıralarında Taşdelen Mahallesi, Şehit Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, S.G ve F.T sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G isimli erkek, kaldırımda oturan F.T'yi tekme tokat dövdü. Gördüğü şiddet sonrası F.T'nin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri balkona çıktı. Mahalle sakinlerinin uyarılarını dikkate almayan S.G. tepki gösterenleri de tehdit etti. "Girin evinize yakarım burayı" diyen saldırgan kadına da "geç eve" diyerek vurmaya devam etti. Tepkiler üzerine S.G. bir süre sonra uzaklaştı. F.T. polisi arayarak şikayetçi oldu.

Son dakika: ÇEKMEKÖY'DE KADINI DÖVÜP ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT EDEN KİŞİ KAMERADA
Son dakika: ÇEKMEKÖY'DE KADINI DÖVÜP ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT EDEN KİŞİ KAMERADA
Son dakika: ÇEKMEKÖY'DE KADINI DÖVÜP ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT EDEN KİŞİ KAMERADA
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Çekmeköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: ÇEKMEKÖY'DE KADINI DÖVÜP ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT EDEN KİŞİ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: ÇEKMEKÖY'DE KADINI DÖVÜP ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT EDEN KİŞİ KAMERADA - Son Dakika
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