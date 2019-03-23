Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de Kağıt Fabrikasında Yangın

Çekmeköy'de Kağıt Fabrikasında Yangın

7 dakika önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHAÇekmeköy'de kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan atık kağıtlar yandı.

Çekmeköy'de Kağıt Fabrikasında Yangın, System.String[]
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA

Çekmeköy'de kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan atık kağıtlar yandı.

Çekmeköy Sırapınar Mahallesi Beykoz Caddesi'ndeki kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan kağıt balyaları da iş makineleriyle dışarıya çıkarıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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-Yangından havadan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:05 Kaynak: DHA

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