ÇEKMEKÖY'DE KAPIYI KALDIRIM TAŞIYLA KIRARAK HIRSIZLIK YAPTILAR - Son Dakika

İSTANBUL'da bir günde iki işyeri hırsızlığı ile otomobilden hırsızlık gerçekleştiren iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin Çekmeköy'de işyerlerinin camını kaldırım taşıyla kırarak içeri girip hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çekmeköy, Alemdağ Mahallesi, Saray caddesinde 7 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen olayda bir işyerinin kapısını taşla kırıp içeri giren hırsızlar içerde bulunanları çalarak kaçtı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken aynı gece Kadıköy, Bostancı Mahallesi, Kasadar sokak üzerinde bir iş yeri hırsızlığı meydana geldi. Güvenlik kamera görüntülerinden aynı kişi oldukları tespit edilen şüpheliler kısa bir süre sonra bu kez Maltepe, Aydınverler Mahallesi, Sakarya sokak üzerinde park halindeki bir otomobilin camlarını kırarak içinde bulunanları çalarak kaçtı.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatın soruşturmada polis şüphelilerin işyerlerinin kapısını kaldırım taşı atarak ve omuzlayarak kırdıklarını daha sonra içerde bulunanları alarak hızla kaçtıklarını tespit etti. Polis kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Emircan K. (19) ile Rıdvan İ. (20) polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: --------------------Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar

Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

- İstanbul