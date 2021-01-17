Çekmeköy'de kar nedeniyle devrilen elektrik direği onarıldı - Son Dakika

Çekmeköy'de kar nedeniyle devrilen elektrik direği onarıldı
17.01.2021 14:59
Çekmeköy'de kar nedeniyle devrilen elektrik direği onarıldı Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle devrilen elektrik direği ekipler tarafından yeniden dikilerek onarıldı.
Çekmeköy'de kar nedeniyle devrilen elektrik direği onarıldı
İSTANBUL - Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle devrilen elektrik direği ekipler tarafından yeniden dikilerek onarıldı.
İstanbul'da Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar sonrası elektrik direği devrildi. Devrilen direk bölgeye gelen ekipler tarafından onarıldı. Ekipler kar yağışı sonrası bölgede oluşabilecek herhangi bir olumsuz ihtimaline karşın çalışmalarını sürdürüyor.
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