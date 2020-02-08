Çekmeköy'de kar nedeniyle kayan kamyonet dereye devrildi - Son Dakika

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Çekmeköy'de kar nedeniyle kayan kamyonet dereye devrildi
6 saat önce
Çekmeköy'de yolda seyir halinde olan bir kamyonet, yoldaki kar nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Çekmeköy'de yolda seyir halinde olan bir kamyonet, yoldaki kar nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi. Kamyonet çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.
Çekmeköy'de Merkez Mahallesinde saat 09.30 sıralarında yolda seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü, yolun karlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki dereye devrildi. Kamyonet, çekici aracı ile düştüğü dereden çıkarıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - İSTANBUL
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