Son dakika haberi: Çekmeköy'de kardeşlerin ölümü; İnşaat sahibine tutuklama talebi - Son Dakika

Son dakika haberi: Çekmeköy'de kardeşlerin ölümü; İnşaat sahibine tutuklama talebi
10.03.2021 10:12
Son dakika haberleri... ÇEKMEKÖY'de tamamlanmamış inşaatın asansör boşluğundaki su birikintisine düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan A.
ÇEKMEKÖY'de tamamlanmamış inşaatın asansör boşluğundaki su birikintisine düşerek 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat sahibi Orhan A. savcılık ifadesinin alınmasının ardından "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk oldu.
Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşındaki Hasan ve Hüseyin Büyür kardeşler yapımı tamamlanmamış bir inşaatın içi suyla dolmuş asansör boşluğuna düşerek, ölmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği yerdeki inşaatın sahibi Orhan A. dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Orhan A. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli Orhan A. savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli Orhan A.'nın sulh ceza hakimliğindeki işlemleri devam ediyor.
- İstanbul
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