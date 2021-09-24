Son dakika haberleri: ÇEKMEKÖY'DE KAVGADA SİLAHLA ATEŞ EDİLDİ 1'İ POLİS 2 YARALI - Son Dakika

Çekmeköy'de ATV aracıyla restoran önündeki çiçeklere çarpan sürücü ile restoran çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada iddiaya göre restoran sahibinin ateş etmesiyle o sırada Kızılay çadırında kan vermek için sıra beklediği öğrenilen polis memuru ile kavga edenler arasından bir kişi olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Taşdelen Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde meydana geldi. Trafiğe kapalı olan caddede bir kişinin kullandığı ATV aracı kontrolden çıkarak, restoran önündeki çiçeklere çarptı. Bu nedenle restoran çalışanları ile ATV sürücüsü arasında tartışma çıktı. İki tarafın yakınlarının da katılmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada iddiaya göre restoran sahibinin silahla ateş etti. Silahtan çıkan mermi önce kavga edenler arasından bir kişinin ayağına, daha sonra da yerden sekerek, Kızılay çadırında kan vermek için sıra bekleyen polis memurunun göğsüne isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından 2 yaralıyı Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı polis memurun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.