Çekmeköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yatı. - Son Dakika

Çekmeköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yatı.
6 saat önce
Çekmeköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yatı.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
Çekmeköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yatı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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