Çekmeköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yatı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yatı. - Son Dakika

Çekmeköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yatı.

6 saat önce

Çekmeköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yatı.

Çekmeköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yatı., System.String[]

Çekmeköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yatı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

Çekmeköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
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