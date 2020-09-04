Çekmeköy'de korona virüs denetimler - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine "Sağlık için Hepimiz İçin" konulu genelge göndermesinin ardından Çekmeköy Belediyesi, 21 mahallede denetim ve kontrol başlattı. Ekipler kafe, lokanta ve restoran benzeri işletmelerde denetimde bulundu.

Denetime; Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Çekmeköy Belediyesine bağlı ekipler katıldı. 21 mahallede, 21 ekip ve 84 çalışanla gerçekleştirilen denetimde, korona virüsle mücadele kapsamında kafe, lokanta ve restoran benzeri işletmelerin maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Çekmeköy Kaymakamı Arslan, tedbirlerin önemini vurgulamak için sık sık uyarılarda bulunurken, kurallara uyan ve özen gösteren işletme sahipleri ve çalışanlarına da teşekkürlerini sundu.

Çekmeköy Kaykamı Arslan denetimler ile ilgili, "Sayın İçişleri Bakanımızın talimatıyla bugün hepimiz için sağlık sloganıyla genel bir denetim yapıyoruz. Çekmeköy'de 21 mahallemiz var. 21 mahallemizde 21 ekibimiz ve seksen dört personelimizle bugün tüm iş yerlerini denetlemiş olacağız. Amacımız öncelikle tekrar uyarmak dikkatlerini çekmek ve kamuoyunun sosyal mesafe ve dezenfektan konusundaki duyarlılığını arttırmak. Zaten esnaflarımızı zaman zaman denetliyoruz. Rutin denetimlerimiz var, haftalık denetimlerimiz var, bir de bakanımızın talimatıyla böyle genel olarak yaptığımız denetimler var. İnşallah uygulama neticesinde vatandaşlarımız dikkatini çekmiş ve farkındalık oluşturmuş olacağız zaten. Uyarılarımızı yaptığımız iş yerlerinde, hala uygunsuz durumlar varsa da idari işlemlerimizi yapıyoruz. Güzel sonuçlarla karşılaşacağımızı ümit ediyorum teşekkür ederim." dedi.

Açıklamanın ardından birçok kafe, lokanta ve restoranda kontrol gerçekleşti. Denetimlerin neticesinde bazı işletme sahipleri de denetimle ilgili açıklamada bulundu. Uygulamanın dikkatli ilerlediğini ve durumdan hoşnut olduğunu belirten Cemal Demir, " Denetimler çok iyi ilerliyor. Sürekli gelip denetliyorlar. Maskelerimize, masa mesafelerine bakıyorlar. Bayağı iyi bir ilerleme var. Çok dikkatli davranıyorlar. Bu konularda o yüzden devletimize, belediye çalışanlarımıza, bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Kaymakam Bey geldiğinde her şeye uyum gösteriyorsunuz dedi. Çok teşekkür ediyorum size dedi." diye konuştu. - İSTANBUL