Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan yaşlılara yemek hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan yaşlılara yemek hizmeti - Son Dakika

Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan yaşlılara yemek hizmeti

12 dakika önce

Çekmeköy Belediyesi korona virüsü tedbirleri kapsamında evden çıkmayan yaşlılara günde 2 öğün yemek hizmeti veriyor.

Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan yaşlılara yemek hizmeti, System.String[]

Çekmeköy Belediyesi korona virüsü tedbirleri kapsamında evden çıkmayan yaşlılara günde 2 öğün yemek hizmeti veriyor. Hizmet kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Sezgin yaşlıların olduğu evlere giderek onlara sıcak yemek ikram etti.


Çekmeköy Belediyesi'ne bağlı ekipler uluslararası bir salgın olan korona virüsüne karşı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı geldikten sonra evlere sıcak yemek hizmetini artırdı. Bu kapsamda ev ev gezen belediye ekipleri yaşlılara 2 öğün yemek veriyor. Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Sezgin de 65 yaş üst vatandaşların evlerine giderek yemek verdi. Bunun yanı sıra belediye ekipleri evden çıkmayan ve yardıma muhtaç vatandaşların evlerinde temizlik ve bakım hizmeti de veriyor.


Konuyla ilgili bilgi veren Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Sezgin, "Belediye olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkamadığı için yiyecek ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sabah kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere iki öğün yemek veriyoruz. Bir kısmına da gıda yardımı yapıyoruz. ve diğer ihtiyaçlarını da elimizden geldiği kadar görmeye çalışıyoruz. Evde temizlik hizmetleri yaptırıyoruz ve bakım ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" dedi.


78 yaşındaki Ramiz Gökyıldız, "Devletime saygılıyım. Devletim mademki böyle bir yasak koydu. Bir bildiği vardır. Biz yaşlıları düşünüyorlar. Sokağa çıkmamayı önerdiler, ben buna uyuyorum. Bütün benim yaşlarımdakilere tavsiyem sokağa çıkmasınlar. Çekmeköy Belediyesi'nden Allah razı olsun. Yemeğimizi getiriyor, evimizi temizliyor" şeklinde konuştu.


İpek Gündoğan ise, "Korona virüsü çıktıktan sonra ben dışarı çıkamıyorum. Belediye yardım ediyor çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Çekmeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:02 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Belediyeden banklara oturulmaması için ilginç çözüm 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum         
10:28
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor         
09:16
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor         
08:06
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki         
22:40
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi Son Dakika: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi         
20:55
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi         
20:14
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi         
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla         
19:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşlıları uyardı: Bana kulak verin         
19:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 13:15:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan yaşlılara yemek hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]