Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan yaşlılara yemek hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Yerel Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan yaşlılara yemek hizmeti - Son Dakika

Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan yaşlılara yemek hizmeti

6 saat önce

- Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan yaşlılara yemek hizmeti Çekmeköy Belediyesi korona virüsü tedbirleri kapsamında evden çıkmayan yaşlılara günde 2 öğün yemek hizmeti veriyor.

- Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan yaşlılara yemek hizmeti

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi korona virüsü tedbirleri kapsamında evden çıkmayan yaşlılara günde 2 öğün yemek hizmeti veriyor. Hizmet kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Sezgin yaşlıların olduğu evlere giderek onlara sıcak yemek ikram etti.

Çekmeköy Belediyesi'ne bağlı ekipler uluslararası bir salgın olan korona virüsüne karşı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı geldikten sonra evlere sıcak yemek hizmetini artırdı. Bu kapsamda ev ev gezen belediye ekipleri yaşlılara 2 öğün yemek veriyor. Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Sezgin de 65 yaş üst vatandaşların evlerine giderek yemek verdi. Bunun yanı sıra belediye ekipleri evden çıkmayan ve yardıma muhtaç vatandaşların evlerinde temizlik ve bakım hizmeti de veriyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Sezgin, "Belediye olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkamadığı için yiyecek ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sabah kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere iki öğün yemek veriyoruz. Bir kısmına da gıda yardımı yapıyoruz. ve diğer ihtiyaçlarını da elimizden geldiği kadar görmeye çalışıyoruz. Evde temizlik hizmetleri yaptırıyoruz ve bakım ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" dedi.

78 yaşındaki Ramiz Gökyıldız, "Devletime saygılıyım. Devletim mademki böyle bir yasak koydu. Bir bildiği vardır. Biz yaşlıları düşünüyorlar. Sokağa çıkmamayı önerdiler, ben buna uyuyorum. Bütün benim yaşlarımdakine tavsiyem sokağa çıkmasınlar. Çekmeköy Belediyesi'nden Allah razı olsun. Yemeğimizi getiriyor, evimizi temizliyor" şeklinde konuştu.

İpek Gündoğan ise, "Korona virüsü çıktıktan sonra ben dışarı çıkamıyorum. Belediye yardım ediyor çok teşekkür ederim"ifadelerini kullandı.

Çekmeköy'de korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmayan yaşlılara yemek hizmeti

Çekmeköy, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:56 Kaynak: İHA

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