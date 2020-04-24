Çekmeköy'de korona virüse rağmen açık olan iki iş yerine polis operasyonu - Son Dakika
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Çekmeköy'de korona virüse rağmen açık olan iki iş yerine polis operasyonu

6 saat önce

Çekmeköy'de korona virüse rağmen açık olan iki iş yerine polis operasyonu Çekmeköy'de polis ekipleri korona virüse rağmen açık olan işyerlerine baskın düzenledi.

Çekmeköy'de korona virüse rağmen açık olan iki iş yerine polis operasyonu

İSTANBUL - Çekmeköy'de polis ekipleri korona virüse rağmen açık olan işyerlerine baskın düzenledi. İçerisinde kumar oynanan bir kıraathane ile başka bir işyerinde bulunan toplam 15 kişiye cezai işlem uygulandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren bir işyerinin açık olduğu ve içeride kumar oynandığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine 22 Nisan günü saat 00.30'da adrese operasyon düzenledi. İçeride bulunan 9 şahsın kumar oynadığını ve masada 7 bin 750 TL para olduğunu tespit eden polis, işyeri sahibi Harun A. ile 9 şahsa 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplam 39 bin 375 TL idari para cezası işlemi uyguladı. Ayrıca hakkında "Kumar Oynanması İçin yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem yapılan Harun A. isimli şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde bulunan bir işyerinin açık olduğu ve içeride kumar oynandığı yönünde bilgi edinen polis, saat 02.00'Da adrese operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan kontrollerde 15 adet dizüstü bilgisayar bulunduğu, içeride kumar oynanmadığı ancak sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket edildiği görüldü. işyeri sahibi İbrahim K. ve içeride bulunan 4 şahsa 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden toplam 15 bin 900 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iki işyeri de, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Çekmeköy'de korona virüse rağmen açık olan iki iş yerine polis operasyonu

Çekmeköy, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:23 Kaynak: İHA

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