Çekmeköy'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yerlerindeki 14 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Çekmeköy'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen iş yerlerine yönelik denetimlerde 14 kişiye toplam 50 bin 345 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor. Ekipler, Çekmeköy'deki Kirazlıdere ve Ekşioğlu mahallelerinde açık olduğu belirlenen iki iş yerini denetledi.

Denetimde, bir iş yerinin ruhsatsız olduğu ve sokağa çıkma kısıtlamasına uyulmadığı, diğer iş yerinde de oyun oynandığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edildi.

Ekipler, 14 kişiye, kumar oynama ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında toplam 50 bin 345 lira ceza uyguladı.

Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi. İş yeri yetkilisi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" gerekçesiyle adli işlem yapıldı.