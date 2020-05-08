Çekmeköy'de kumar oynanan adrese baskın: 24 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

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Çekmeköy'de kumar oynanan adrese baskın: 24 kişiye para cezası kesildi
6 saat önce
Çekmeköy'de korona virüse rağmen içerisinde kumar oynanan iş yerine polis tarafından operasyon düzenlendi.
Çekmeköy'de korona virüse rağmen içerisinde kumar oynanan iş yerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Kumar oynayan 24 kişiye toplamda 76 bin 320 TL para cezası kesildi.
Çekmeköy Çamlık Mahallesinde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisini alan polis harekete geçti. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda iş yerinde kumar oynayan 24 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden her bir şahsa 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 76 bin 320 TL idari para cezası uygulandı. Ömer C. ve Mehmet Ç. adlı şahıslara 'Kumar Oynamaya Yer Temin Etmek' suçundan adli işlem uygulandı. Kumar oynanan iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 01:57 Kaynak: İHA
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