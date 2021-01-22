Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı

22.01.2021 07:50
Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı

ÇEKMEKÖY'de bir kuyumcunun duvarını delerek içeri giren hırsız, kuyumcunun alarmı çalınca panikle kaçmaya başladı.

ÇEKMEKÖY'de bir kuyumcunun duvarını delerek içeri giren hırsız, kuyumcunun alarmı çalınca panikle kaçmaya başladı. O sırada yoldan geçmekte olan polis ekibi, kaçan hırsızı saklandığı bodrumda kıskıvrak yakaladı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Alemdağ Mahallesi Reşadiye Caddesi'ndeki bir kuyumcuda yaşandı. Kuyumcunun bulunduğu pasajın arka tarafındaki kepenk kilidini kıran bir kişi önce pasaja girdi. Hırsız, daha sonra pasajın içindeki kuyumcunun duvarında delik açarak içeri girdi. Hırsız, içerisinde altın bulunan ve kilitli olan kasaları ve çekmeceleri açmaya çalıştığı sırada dükkanın alarmı çalmaya başladı. Bu sırada caddede devriye gezen polis ekibi alarmı çalan kuyumcuyu kontrol etmek istedi. Pasaja yanaşan polis ekibi, içeriden bir kişinin koşarak çıktığını gördü. Kaçan kişi ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Paniğe kapılan hırsız elindeki malzemeleri çevredeki boş arsaya attıktan sonra bir evin bodrumuna saklandı. Kaçan kişinin gözden kaybolduğu noktada çalışma yapan polis ekipleri, zanlıyı bir evin bodrumunda saklanırken buldu. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği dükkanda ve pasaj çevresinde incelemelerde bulundu. Zanlının, kaçarken boş arsaya fırlattığı, kepenk açmak ve duvar kırmakta kullandığı malzemeler ile kuyumcudan çaldığı ziynet eşyaları ise bulunarak muhafazaya alındı.

Kuyumcu dükkanının sahibi Ali Haydar Söğüt, "Polis arkadaşlar aradılar. Alarmımız çalmış, polis arkadaşlar da müdahale etmiş. Biz de geldik ama daha olayı görmedik. Henüz tam bir bilgimiz yok ama kasanın dışında kalan malları almışlar. Ona göre de bakacağız duruma" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı
Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı
Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı
Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı
Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı
Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı
Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı
Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı
Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı
Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı
Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı
Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı
Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı
Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı
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Kaynak: DHA

Polis, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de kuyumcuya giren hırsız, alarm çalınca kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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