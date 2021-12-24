Çekmeköy'de marketlerde etiket-kasa fiyatı denetimi - Son Dakika

Çekmeköy'de ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarında usulsüz bir şekilde değişim yapılması riskinin önüne geçilmek için marketlerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, etiket ve gramajları da kontrol edildi.

Çekmeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde reyon fiyatları ve kasa fiyatları arasında usulsüz farkların oluşturulmasının önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki marketlere denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatları ve stokçuluk yapılıp yapılmadığı gibi konulardaki denetimlerini gerçekleştirdi.

Halkın gündelik hayatta sıklıkla kullandığı gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin son kullanma tarihleri, etiket ve gramajları da kontrol edildi. Önce ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden zabıta ekipleri, ardından ürünleri sepete doldurarak kasalara götürdü. Burada üzerinde yazılı etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarının karşılaştırmasını yapan ekipler, yaptıkları denetimleri tutanak altına aldı.

Çekmeköy Belediyesinde görevli zabıta ekipleri tarafından, son dönemde dalgalı kur nedeniyle fiyatlarında sürekli artış gösterilen ürünlerle ilgili denetimlerin devam edeceği belirtildi. Ekipler, halkın çok daha güvenli ve fahiş oranlar yüklenmeden ihtiyaçlarına ulaşabilmeleri için sürekli olarak denetim ve gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi. - İSTANBUL