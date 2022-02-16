ÇEKMEKÖY'DE MARKETTE OTOMOBİL PANİĞİ - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'de otomobil markete girdi. Çalışanların panik yaşadığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Çekmeköy Güngören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede ilerleyen otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımı aşıp, markete girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonucu camları kırılan ve reyonları devrilen markette hasar oluştu. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Kaza anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin market camından içeri girdiği, markette bulunan müşteri ve çalışanların panik olduğu görülüyor.

Görüntü dökümü: ------------------------Kaza anı güvenlik kamerası -Marketten görüntü -Genel ve detaylar