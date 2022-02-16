Üye Girişi
ÇEKMEKÖY'DE MARKETTE OTOMOBİL PANİĞİ - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'DE MARKETTE OTOMOBİL PANİĞİ

16.02.2022 09:59
ÇEKMEKÖY'DE MARKETTE OTOMOBİL PANİĞİ

ÇEKMEKÖY'de otomobil markete girdi.

ÇEKMEKÖY'de otomobil markete girdi. Çalışanların panik yaşadığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Çekmeköy Güngören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede ilerleyen otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımı aşıp, markete girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonucu camları kırılan ve reyonları devrilen markette hasar oluştu. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Kaza anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin market camından içeri girdiği, markette bulunan müşteri ve çalışanların panik olduğu görülüyor.

Görüntü dökümü:  ------------------------Kaza anı güvenlik kamerası -Marketten görüntü -Genel ve detaylar


YORUMLAR
500

Otomobil, Market, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE MARKETTE OTOMOBİL PANİĞİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:54 Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi
09:43 Gösterişli doğum günü partisine evlilik teklifi damga vurdu! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ikinci kez evleniyor
09:42 Ekonomistler dünyadan umudunu kesti yoksulluğu bitirmek için gözünü Ay'a dikti: Ay'ı özelleştirelim
09:37 Dönerciye döner almaya değil, telefon çalmaya girmiş! İşte o görüntü
09:35 Manchester City'den Şampiyonlar Ligi rekoru! Lizbon'u paramparça ettiler
09:33 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra neden Bora ile birlikte hareket etti?
09:31 6 muhalefet partisi 28 Şubat'ın davetiyelerini bile hazırladı: Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni açıklanacak
09:23 Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge için toplantı bugün yapılacak!
09:16 Masumlar Apartmanı dün neler oldu? Gülben hangi sırrı öğrendi?
09:07 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 10:05:24. #1.13#
SON DAKİKA: ÇEKMEKÖY'DE MARKETTE OTOMOBİL PANİĞİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement