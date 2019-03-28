Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de Meclis Üyesi Adayının Yaralanması

Çekmeköy'de Meclis Üyesi Adayının Yaralanması

1 saat önce

Demokrat Parti Çekmeköy Meclis Üyesi Adayı Burak Dönmez'i (33) yaraladığı iddiasıyla teyzesinin oğlu gözaltına alındı.

Çekmeköy'de Meclis Üyesi Adayının Yaralanması, System.String[]
Demokrat Parti Çekmeköy Meclis Üyesi Adayı Burak Dönmez'i (33) yaraladığı iddiasıyla teyzesinin oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güngören Mahallesi Turgut Özel Bulvarı girişinden yaralı olarak Çekmeköy Tıp Merkezine getirilen Dönmez, buradaki müdahalenin ardından kontrol amacıyla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Dönmez'in polise verdiği ilk ifadesinde, aracını yıkarken teyzesinin oğlu C.A'nın (49) kendisini yanına çağırdığını, gitmeyince sinirlenip kafa attığını ve elindeki su şişesiyle başına vurduğunu beyan ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan C.A'nın da benzer şekilde ifade verdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:13 Kaynak: AA

Güngören, Demokrat Parti, Burak Dönmez, Çekmeköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Çekmeköy'de Pompalı Tüfek Dehşeti Kamerada Sosyal Medyadan Atıştılar: HDP'de "Komünist Başkan" Çatlağı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden Açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi Wow Air, Tüm Uçuşlarını İptal Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 20:51:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de Meclis Üyesi Adayının Yaralanması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]