ÇEKMEKÖY'DE MESİRE ALANINDA DENETİM

ÇEKMEKÖY Reşadiye
mesire alanında orman yangınlarını önlemek maksadıyla denetim yapıldı.
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye mesire alanında denetim yaptı. Orman yangınının önüne geçebilmek maksadıyla yapılan denetimlerde piknik yapılan alanlar kontrol edildi. Motosikletli Yunus ekipleri de piknik yapılan yerler ve orman yakınlarında ateş yakılıp yakılmadığını kontrol etti. Mesire alanının girişinde ise 'Reşadiye mesire alanı geçici kapalıdır' yazılı afiş asıldığı görüldü.
Kaynak: DHA
Hisarcık, Reşadiye, Çekmeköy, Güncel, Son Dakika
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