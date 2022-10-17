Metro önünde kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsa tepki gösterildi - Son Dakika
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Metro önünde kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsa tepki gösterildi

17.10.2022 10:08

İstanbul Çekmeköy'de metro durağı önünde bekleyen bir şahsın yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası üzerine vatandaşların gösterdiği tepki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu sabah saatlerinde Çekmeköy'de bulunan bir metro durağının önünde iddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, durak çıkışında beklediği esnada yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çekmeye başladı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Durumu fark eden genç kız, fotoğrafının silinmesini isteyince tartışma çıktı. Vatandaşlar müdahale ederek şahıstan telefonunu almaya çalışırken, şahıs olay yerinden kaçmaya çalıştı.

ANBEAN KAMERADA

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadınların şahsa tepki gösterdiği, vatandaşların ise fotoğraf çektiği iddia edilen şahsı kolundan tuttuğu görülüyor.

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metro önünde kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsa tepki gösterildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metro önünde kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsa tepki gösterildi - Son Dakika
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