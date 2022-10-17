Bu sabah saatlerinde Çekmeköy'de bulunan bir metro durağının önünde iddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, durak çıkışında beklediği esnada yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çekmeye başladı.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Metro önünde kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsa tepki gösterildi - Son Dakika

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