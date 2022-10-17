Çekmeköy'de metro önünde 'kadınların fotoğrafını çekiyorsun' tartışması - Son Dakika
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Çekmeköy'de metro önünde 'kadınların fotoğrafını çekiyorsun' tartışması

17.10.2022 10:31

- Çekmeköy'de metro önünde 'kadınların fotoğrafını çekiyorsun' tartışması Çekmeköy'de metro durağı önünde bekleyen bir şahsın, yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

- Çekmeköy'de metro önünde 'kadınların fotoğrafını çekiyorsun' tartışması

İSTANBUL - Çekmeköy'de metro durağı önünde bekleyen bir şahsın, yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çektiği iddiası üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Çekmeköy'de bulunan bir metro durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, durak çıkışında beklediği esnada yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çekmeye başladı. Durumu fark eden genç kız, fotoğrafının silinmesini isteyince tartışma çıktı. Vatandaşlar müdahale ederek şahıstan telefonunu almaya çalışırken, şahıs olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadınların şahsa tepki gösterdiği görülüyor. Vatandaşların ise fotoğraf çektiği iddia edilen şahsı kolundan tuttuğu görülüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de metro önünde 'kadınların fotoğrafını çekiyorsun' tartışması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de metro önünde 'kadınların fotoğrafını çekiyorsun' tartışması - Son Dakika
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