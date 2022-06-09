Çekmeköy'de minik öğrenciler ormanlık alanda atık topladı - Son Dakika
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Çekmeköy'de minik öğrenciler ormanlık alanda atık topladı

09.06.2022 20:05

Çekmeköy'de minik öğrenciler ormanlık alanda atık topladı Çekmeköy'de öğrenciler Dünya Çevre Günü etkinliğinde hem öğrendi hem eğlendi Çekmeköy'de Dünya Çevre Günü Etkinliklerinde buluşan ilkokul öğrencileri eldivenleri takarak Başkan Ahmet Poyraz ile birlikte atık topladı.

Çekmeköy'de minik öğrenciler ormanlık alanda atık topladı

Çekmeköy'de öğrenciler Dünya Çevre Günü etkinliğinde hem öğrendi hem eğlendi

İSTANBUL - Çekmeköy'de Dünya Çevre Günü Etkinliklerinde buluşan ilkokul öğrencileri eldivenleri takarak Başkan Ahmet Poyraz ile birlikte atık topladı. Maskot ve palyaçolarla oyunlar oynayan çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Çekmeköy Belediyesi tarafından organize edilen Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde ilçe genelindeki ilkokul öğrencileri bir araya geldi. Etkinlik alanında kurulan stantlarda geri dönüşüme ilişkin bilgilendirilen öğrencilere geri dönüşüm çantası, pil kumbarası, boyama kitabı ve yapbozlar hediye edildi. Maskot ve palyaçolarla doyasıya eğlenen çocuklar Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile birlikte eldivenleri takarak atık topladı. Etkinlik sonundan çocuklar ve Başkan Poyraz hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Yarınlara daha güzel ve temiz bir çevre bırakacaklar"

Etkinliğe ilişkin konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Çekmeköy Belediyesi olarak, İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımız ile birlikte Dünya Çevre Günü dolayısıyla çocukların hem eğleneceği hem de öğrenebileceği bir etkinlik hazırladık. İnanıyorum ki çocuklarımız buradan edindikleri bilgileri hem kendi hayatına hem de ülkemize tatbik ederek yarınlara daha güzel ve temiz bir çevre bırakacaklar" diye konuştu.

"Bize hediyeler verildi"

Etkinliğe katılan öğrencilerden İrem Sürgen, "Ben 7 yaşındayım. Bugün burada bize hediyeler verildi. Çantamda, pil kumbarası, yapboz ve boyama kitabı var. Birazdan da eldivenleri takarak atık toplayacağız" dedi.

Çekmeköy'de minik öğrenciler ormanlık alanda atık topladı
Çekmeköy'de minik öğrenciler ormanlık alanda atık topladı
Çekmeköy'de minik öğrenciler ormanlık alanda atık topladı
Çekmeköy'de minik öğrenciler ormanlık alanda atık topladı

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Kaynak: İHA

Dünya Çevre Günü, Ahmet Poyraz, Çekmeköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de minik öğrenciler ormanlık alanda atık topladı - Son Dakika

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