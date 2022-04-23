Çekmeköy'de minik ressamlara okul duvarı tuval oldu - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında duvar boyayan ressam Yonca Tabakoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla beraber bir ilköğretim okulunun duvarını boyadı.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında duvar boyayan 24 yaşındaki ressam Yonca Tabakoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde çocuklarla beraber çocukların okuduğu ilköğretim okulunun duvarını boyadı. Önce duvara çizimler yapan Ressam Tabakoğlu, daha sonra çocuklarla birlikte yanında getirdiği fırça ve boyalarla boyama yaptı. Ailelerin de çocuklarının duvarı boyaması konusunda destek verdiği görüldü.

"ÇOCUKLARIN BAYRAMINI ÇOCUKLARLA KUTLAMAK İSTEDİK"

Ressam Yonca Tabakoğlu, "Bugün sosyal sorumluluk projesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tercih ettik. Çocukların bayramını çocuklarla beraber değerlendirmek istedik. Okulundan çıkan, sokaktan geçen herkes veliler de dahil eline fırça alıp duvarı boyamasını o hissiyatı ve duyguyu yaşamasını istiyorum. Sanat ve sanatçının bu duygularını onların da hissetmesini istiyoruz. Fırçayı alan kendini daha mutlu ve özgür hissediyor. Bundan dolayı onlara destek olmak istedik. Bayram nedeniyle çocukların da daha rahat ulaşabileceği bir ilköğretim duvarı tercih ettik. Sabah 10.00'da başladık. Her dokusunda minik minik eller var. Yavaş ama keyifli ilerliyor" dedi.

"DUVARA RESİM YAPMAK ÇOK FARKLI"

Duvar boyayan 9 yaşındaki Duru Şahin, "Resim yapmayı çok seviyorum. Duvara resim yapmak çok farklı geldi. Fırçayı ilk defa elime alıyorum gibi. Büyüyünce mimar olmak istiyorum. Resimle ilgili olduğu için. Bana resim yapmak çok güzel geliyor" diye konuştu.