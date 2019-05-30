Çekmeköy'de Mobilya Atölyesinde Yangın 1 (Havadan)
30 dakika önce
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - ÇEKMEKÖY'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:45 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - ÇEKMEKÖY'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Çekmeköy Alemdağ Mahallesi'nde bulunan mobilya atölyesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumanın yükseldiği atölyedeki yangını yaptıkları müdahale sonucu söndürdü. Yoğun dumanın yükseldiği atölye havadan da görüntülendi. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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