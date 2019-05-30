Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de Mobilya Atölyesinde Yangın 1 (Havadan)
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Çekmeköy'de Mobilya Atölyesinde Yangın 1 (Havadan)

30 dakika önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - ÇEKMEKÖY'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Çekmeköy'de Mobilya Atölyesinde Yangın 1 (Havadan), System.String[]


Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - ÇEKMEKÖY'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Çekmeköy Alemdağ Mahallesi'nde bulunan mobilya atölyesinde saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumanın yükseldiği atölyedeki yangını yaptıkları müdahale sonucu söndürdü. Yoğun dumanın yükseldiği atölye havadan da görüntülendi. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:45 Kaynak: DHA
İstanbul, Çekmeköy, Güncel
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