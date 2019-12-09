Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de öğrenci yurduna mermi isabet etmesine ilişkin 5 kişi yakalandı
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Çekmeköy'de öğrenci yurduna mermi isabet etmesine ilişkin 5 kişi yakalandı

6 saat önce

Çekmeköy'de bir öğrenci yurdunun camına mermi isabet etmesi olayıyla ilgili 4'ü yaşı küçük, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çekmeköy'de öğrenci yurduna mermi isabet etmesine ilişkin 5 kişi yakalandı, System.String[]

Çekmeköy'de bir öğrenci yurdunun camına mermi isabet etmesi olayıyla ilgili 4'ü yaşı küçük, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Aralık'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir öğrenci yurdunun camına mermi isabet emesi olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen yaşı küçük S.Y, K.G, M.D.G. ve Ö.F.G'yi yakaladı.

Şüphelilerden S.Y'nin evinde yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancanın M.D.G'nin babası Ergün G'ye (40) ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Ergün G. de gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.G ile Ö.F.G'nin çeşitli suçlardan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Silahlı kanunlara muhalefetten hakkında işlem yapılan Ergün G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler S.Y ve Ö.F.G. savcılık tarafından K.G. ve M.D.G. de mahkemece serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin öğrenci yurdu önünde ateş ettikleri ve olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.

Cumhuriyet Mahallesi, Çekmeköy, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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