Çekmeköy'de orman yangını

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Askeri bölgede bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ile ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.