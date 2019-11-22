Çekmeköy'de orman yangını
6 saat önce
Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:20 Kaynak: AA
Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Askeri bölgede bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ile ambulans sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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