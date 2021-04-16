Çekmeköy'de ormanlık alanda kaybolan kişinin ablası konuştu - Son Dakika

Çekmeköy'de ormanlık alanda kaybolan kişinin ablası konuştu

16.04.2021 13:37

Çekmeköy'de ormanlık alanda kaybolan kişinin ablası konuştu Sancaktepe'de dün akşam ailesi ile tartıştıktan sonra kayıplara karışan kişinin son olarak telefonundan sinyal alınan Çekmeköy'deki ormanlık alanda, polis ve AFAD görevlileriyle arama çalışmaları devam ediyor.

Çekmeköy'de ormanlık alanda kaybolan kişinin ablası konuştu

İSTANBUL - Sancaktepe'de dün akşam ailesi ile tartıştıktan sonra kayıplara karışan kişinin son olarak telefonundan sinyal alınan Çekmeköy'deki ormanlık alanda, polis ve AFAD görevlileriyle arama çalışmaları devam ediyor. Aranan Özgür Kılınç'ın ablası Eylem Gül, "Eşiyle konuşmuş telefonla. 'Yaşamak istemiyorum, kendimi öldüreceğim, cesedimi on gün sonra bulacaksınız' demiş" dedi.

Sancaktepe'de yaşayan 37 yaşındaki Özgür Kılınç, iddiaya göre boşanmak üzere olan eşi ile tartıştıktan bir süre sonra alkollü bir şekilde evden ayrıldı. İntihar edeceği şeklinde ailesine mesajlar attığı iddia edilen 6 yaşında bir çocuk babası Özgür Kılınç'a ulaşılamayınca, durum polise ve arama kurtarma ekiplerine bildirildi. Son olarak sabah saat 04.30 sıralarında eşine bulunduğu konumu gönderen Özgür Kılınç'ı bulmak için başta polis olmak üzere çok sayıda arama kurtarma ekibi seferber oldu. Çekmeköy Taşdelen Ormanındaki alanda arama çalışmaları hala devam ediyor.

"Kendimi öldüreceğim, cesedimi on gün sonra bulacaksınız"

Öte yandan aranan Özgür Kılınç'ın ablası Eylem Gül, "Ayın 14'ünde, buraya gelmiş. Annemde kalıyordu. Bazı sorunlar var, eşiyle ayrı yaşıyorlardı. Annemlerde kalıyordu. Ben saat üçte annemlere gittiğimde annemin demesine göre yirmi dakika önce evden çıkmış. Aradık hatta, kızım telefonla aradı. Kardeşimi. 'Dayıcığım ben dışarıdayım' dedi. Sonra o gün de zaten buraya gelmiş, burada dört buçukta da eşiyle konuşmuş telefonla. Kırk dakika falan konuşmuş. 'Yaşamak istemiyorum, kendimi öldüreceğim, cesedimi on gün sonra bulacaksınız' demiş. Eşi bunu bize söylemedi o gün. O gece ondan sonra telefonla tekrar oğluyla görüntülü konuşuyor, 'Baba neredesin, yanında kim var' diyor. 'Kimse yok' diyor. Etrafı gösteriyor. Yeşil bir alanda yeşillik alanda oturuyormuş. Eşi de 'gel Özgür konuşalım' demiş. Özgür de 'Tamam demiş bir saat sonra geleceğim' demiş. Ondan sonra telefonu kapatmış. Hatta gece 1'de kız kardeşimi aradı. Ben aradım telefonu kapalıydı. Eşi de sürekli, gece üçe kadar aramış. Telefonu kapalı. Saat sabah 5'e 20 kala konum atmış eşine. Biz kalktık hep birlikte geldik zaten kapıda polisi aradık, polisle içeri girdik, aradık bulamadık. Sonra AKUT'a da haber verildi. Onlar geldi. Dünden beri arıyoruz. Dün dokuza kadar telefonu açıktı ama cevap vermiyordu. Konum olarak buraya gösteriyor. Daha önce arkadaşlarıyla konuşurken de, sürekli 'yaşamak istemiyorum, kendimi öldüreceğim' diyormuş. Onlar sürekli yapma diyerek ikna ediyorlarmış ama iki aydır o arkadaşlarıyla görüşmüyor. Psikolojisi gerçekten iyi değildi. Çünkü kabullenmiyordu, boşanma süreci ondan çok şey götürdü. Çünkü esnaftı, birdenbire boşluğa düştü, eşiyle sorunları oldu. Bir çocuğu var altı yaşında" dedi.

Çekmeköy'de ormanlık alanda kaybolan kişinin ablası konuştu
Çekmeköy'de ormanlık alanda kaybolan kişinin ablası konuştu
Çekmeköy'de ormanlık alanda kaybolan kişinin ablası konuştu
Çekmeköy'de ormanlık alanda kaybolan kişinin ablası konuştu

Sancaktepe, İntihar, Polis, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de ormanlık alanda kaybolan kişinin ablası konuştu - Son Dakika


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