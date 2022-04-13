Çekmeköy'de otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi - Son Dakika
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Çekmeköy'de otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi

13.04.2022 14:53

- Çekmeköy'de otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi Çekmeköy'de iki caddenin kesiştiği noktada bir anda yola çıkan hafif ticari araç ile yolda ilerleyen otomobil çarpıştı.

- Çekmeköy'de otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi

İSTANBUL - Çekmeköy'de iki caddenin kesiştiği noktada bir anda yola çıkan hafif ticari araç ile yolda ilerleyen otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araç yan yatarak yolda devrildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çekmeköy'de Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi üzerinde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki caddenin birleşme noktasında yola kontrolsüz bir şekilde çıkan hafif ticari araç, o sırada yolda ilerleyen otomobil ile çarpıştı. Otomobilin çarpmasının etkisiyle savrulan ticari araç yan yatarak devrildi. Otomobilin sürücüsü ve çevredekiler, yan yatan hafif ticari aracın sürücüne yardım etmek için koştu. Araçlarda bulunanların kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda ilerleyen otomobil, yola çıkan hafif ticari araç ile çarpışıyor. Ticari araç çarpışmanın etkisiyle yan yatarak devriliyor. Çevredekiler ve otomobil sürücüsü yan yatan araca doğru yardım etmek için koşuyor.

Çekmeköy'de otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi
Çekmeköy'de otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi
Çekmeköy'de otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi
Çekmeköy'de otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi
Çekmeköy'de otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi
Çekmeköy'de otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi
Çekmeköy'de otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de otomobil ile çarpışan ticari araç devrildi - Son Dakika


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