Çekmeköy'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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Çekmeköy'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

20.04.2022 09:54

Çekmeköy'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı Kuzey Marmara otoyolunda kamyona çarpan otomobilin yolcusu öldü, sürücüsü yaralandı Çekmeköy'de Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan otomobil, önünde ilerleyen kamyona arkadan hızla çarptı.

Çekmeköy'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kuzey Marmara otoyolunda kamyona çarpan otomobilin yolcusu öldü, sürücüsü yaralandı

İSTANBUL - Çekmeköy'de Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan otomobil, önünde ilerleyen kamyona arkadan hızla çarptı. Otomobilde ön yolcu koltuğunda bulunan kişi kazada hayatını kaybederken sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Sisin hakim olduğu yolda ilerleyen 55 AAG 480 plakalı Opel marka otomobil iddiaya göre önünde ilerleyen 54 AFB 429 plakalı Mercedes markalı Serhat Orcan yönetimindeki kamyona arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü. Otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan Hasan B. kazada hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü Temel Karagöz kazada ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi amaçlı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi de olay yerindeki incelemenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kamyona arkadan çarpan otomobilin hız kadranının 140 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süreliğine tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Kazaya karışan kamyonun sürücüsü Serhat Orcan, "normal seyrinde devam ediyordum. Arkadaş birden bire hızlı gelip vurdu. Sonra durdum. Şoförü biz kendimiz arabanın içinden çıkardık. ya uykuluydu anlamadı, bilemiyorum. Kazadan sonra otomobilde iki kişi gördük" dedi.

Çekmeköy'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Çekmeköy'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Çekmeköy'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Çekmeköy'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

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Otomobil kamyona hızla çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Otomobil kamyona hızla çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü Son dakika! Çekmeköy'de otomobil kamyona hızla çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Son dakika! Çekmeköy'de otomobil kamyona hızla çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil, Marmara, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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