ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİL VE 2 HAFRİYAT KAMYONUN KARIŞTIĞI KAZADA TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİL VE 2 HAFRİYAT KAMYONUN KARIŞTIĞI KAZADA TRAFİK YOĞUNLUĞU

23.07.2022 10:51
ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİL VE 2 HAFRİYAT KAMYONUN KARIŞTIĞI KAZADA TRAFİK YOĞUNLUĞU

ÇEKMEKÖY'de otomobil ve 2 hafriyat kamyonun karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken Şile Otoyolu Sultanbeyli istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

ÇEKMEKÖY'de otomobil ve 2 hafriyat kamyonun karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken Şile Otoyolu Sultanbeyli istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 09.00 sıralarında Şile Otoyolu Sultanbeyli istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 BIF 319 plakalı Ömer Dağ yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 JC 34 06 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan otomobil, 34 GBC 61 plakalı başka bir hafriyat kamyonuna çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekipleri trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kazada ölen ya da olmazken, Şile Otoyolu Sultanbeyli istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

------------------------ -Kazaya karışan araçlardan görüntü -Ekiplerin çalışması -Oluşan trafik yoğunluğu -Genel ve detaylar


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Ömer Dağ, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİL VE 2 HAFRİYAT KAMYONUN KARIŞTIĞI KAZADA TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİL VE 2 HAFRİYAT KAMYONUN KARIŞTIĞI KAZADA TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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