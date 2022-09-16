Otomobilde çıkan yangın yine park halinde bulunan bir otobüse daha sonra oto tamirhanesine sıçradı.

Ekşioğlu Mahallesi Dere Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çekmeköy'de otomobilde çıkan yangın iş yerine sıçradı - Son Dakika

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