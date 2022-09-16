Çekmeköy'de otomobilde çıkan yangın iş yerine sıçradı - Son Dakika
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Çekmeköy'de otomobilde çıkan yangın iş yerine sıçradı

16.09.2022 06:52
Çekmeköy'de otomobilde çıkan yangın iş yerine sıçradı

Çekmeköy'de otomobilde başladıktan sonra önce park halindeki bir otobüse ardından iş yerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çekmeköy'de otomobilde başladıktan sonra önce park halindeki bir otobüse ardından iş yerine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekşioğlu Mahallesi Dere Caddesi üzerinde park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otomobilde çıkan yangın yine park halinde bulunan bir otobüse daha sonra oto tamirhanesine sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de otomobilde çıkan yangın iş yerine sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de otomobilde çıkan yangın iş yerine sıçradı - Son Dakika
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