Son dakika haberi: ÇEKMEKÖY'DE OTOMOBİLDEN 3 ÇANTA VE 500 DOLARI ÇALAN KARDEŞLER KAMERADA - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'de park halindeki otomobilin bagajından 3 adet çanta ile 500 dolar çalan kardeşler yakalandı. 2 şüpheli tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy Soğukpınar Mahallesi'nde 18 Mayıs'ta park halinde bulunan otomobilin bagaj kısmından 500 dolar ve 3 adet çanta çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlık yapılan otomobilin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin hırsızlıkta kullandıkları aracın plakasını ve şüphelilerin E.B. (32) ve E.B. (24) olduğunu tespit etti. 2 şüpheli olayda kullanıldığı belirlenen araçla birlikte önceki gün Pendik'te gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin kardeş oldukları ve "Otodan Hırsızlık" suçundan toplam 20 suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerin hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.