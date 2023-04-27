"Doğruluk mu cesaret mi" oyunu mahkemeye taşındı! İstismar suçuyla yargılanan öğretmen tahliye edildi

Çekmeköy'de özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan E.S. (38) isimli kadın öğretmen, 24 Şubat 2022 tarihinde iddiaya göre öğrencileriyle "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu oynadığı sırada 4 öğrencisine cinsel istismarda bulundu.

43 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretmen E.S. hakkında "çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 39 yıla kadar, "müstehcenlik" suçundan ise 7 ay 15 günden 3 buçuk yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık E.S. cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"ÖĞRETMEN ŞEFKATİYLE YAKLAŞTIM"

Son sözü sorulan E.S., "Öğrencilerime cinsel amaçlı yaklaşmadım. Öğretmen şefkatiyle yaklaştım. Mutsuz olduklarında sarıldım. Belge verirken yanaklarından öptüm. Hareketlerimin hiçbiri cinsel amaçlı değil, öğretmen şefkatiyle gerçekleşmiştir" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, "müstehcenlik" suçundan sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeni ile beraatına hükmetti. Mahkeme, "çocukların cinsel istismarı" suçundan ise 4 çocuk için toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilen sanığın tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.