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Çekmeköy'de özel çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

Çekmeköy'de özel çocuklar doyasıya eğlendi

04.12.2021 01:28

Çekmeköy'de özel çocuklar doyasıya eğlendi Özel çocuklar, Engelsiz Yaşam Merkezinde bir araya geldi Çekmeköy'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli çocuklar ve aileler düzenlenen çeşitli etkinliklerle bir araya geldi.

Çekmeköy'de özel çocuklar doyasıya eğlendi

Özel çocuklar, Engelsiz Yaşam Merkezinde bir araya geldi

İSTANBUL - Çekmeköy'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli çocuklar ve aileler düzenlenen çeşitli etkinliklerle bir araya geldi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, engelli çocuklar doyasıya eğlendi.

Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinleri kapsamında özel gereksinimli çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Düzenlenen etkinlik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikle, palyaçolarla eğlenen çocukların yanı sıra aileler de çeşitli ikramları tadarak eğlenceli vakit geçirdi. Palyaçolara yüzlerini boyatan çocukların mutluluğu ise gözlerden kaçmadı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hatırası panosuna el izlerini basan çocuklar bu özel günü ölümsüzleştirdi.

"Engellilerimizin sinema, tiyatro gibi etkinliklerden yararlanabileceği açık hava gösterileri yapıyoruz"

Etkinlikte konuşan Başkan Poyraz,"Bu evlatlarımıza gece gündüz demeden 24 saat yanlarında olarak onların yanında olduğunu hissettiren elleri öpülesi annelerimiz, evlatlarımız. En kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. Her birimiz birer engelli adayı olarak, buradan çıktığımız zaman engelli olmayacağımızın bir garantisi yok. Çekmeköy Belediyesi olarak, 13 yıldır bu şehrin engelli annelerine nasıl yardımcı olabiliriz, bunun mücadelesini veriyoruz. Engelli araçlarımızla evlatlarımızı ve sizleri alarak ister çay içmeye, ister yemek yemeye, ister gezmeye nereye gitmek istiyorsanız oraya götürerek sizlere bir nebze olsun nefes alacak bir imkan sunuyoruz. Yine aynı şekilde engellilerimizin sinema, tiyatro gibi etkinliklerden yararlanabileceği açık hava gösterileri yapıyoruz. Bunun gibi bir çok hizmet yapmaya devam ediyoruz. Aslında bir gün ne kadar sizin derdinizi anlamaya, anlatmaya yeter bilmiyorum ama madem böyle bir günü vesile kıldık biz de istedik ki bu tesisimizde sizlere belki bir yıl eğitim alacak olan evlatlarımızla birlikte olalım. Resmi açılışı henüz yapmıyoruz ama bildiğim kadarıyla 600 tane müracaat var. Özenle seçtiğimiz birbirinden değerli eğitmenlerimiz var. Çünkü istiyoruz ki, buraya gelen engelli evladımız aradığı her şeyi burada bulabilsin. Sınıflarımız atölyelerimiz, KPSS'ye girecek olan öğrencilerimizi eğiteceğimiz sınıflarımız, havuzlarımız ve eğitmenlerimizle bir külliye bir bütünlük halinde gelecek olan kardeşimizin annesi şunu desin istiyoruz, "Allah sizden razı olsun. Gerçekten bu tesis bugüne kadar gördüğümüz tesislerin içinde en iyisi başkanım. Biz size dua ediyoruz" dedirtebilecek bir hizmeti burada yapmayı rabbim bizlere nasip etsin. Yemekhanesi ile evlatlarımıza sıcak yemek vereceğiz. Son 20 yıldır hedefimiz, adeta yok sayılan bu kardeşlerimizin her türlü sorununa çare olmak için gece gündüz demeden mücadele eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la beraber açmayı düşünüyoruz inşallah. Bu tesiste emeği geçen ekibime, bu müesseseyi işletecek olan müdürlüğümüze ve başkanlığımıza şimdiden çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Onların bir gülücüğü dünyalara bedel"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Selma Yaşar," Etkinlik çok güzel, çocukların eğlenmesi çok güzel. Onların bir gülücüğü dünyalara bedel. Oğlumu da getirdim kardeşiyle birlikle güzel vakit geçirsinler diye. Farkındalık olması için, onun da diğer hayatları görmesini istedim. Çünkü herkes gördükçe, yaşadıkça bazı şeyleri fark edebiliyor. Normal insanlara anlatmak zor geliyor anlamıyorlar çünkü. Bizler bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Benimle birlikte mücadele eden bütün öğretmenlerimize, bütün hastanelerde olan herkese ve belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman yardım talebinde bulunsak bizleri asla geri çevirmediler. Bundan dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Çekmeköy'de özel çocuklar doyasıya eğlendi
Çekmeköy'de özel çocuklar doyasıya eğlendi
Çekmeköy'de özel çocuklar doyasıya eğlendi
Çekmeköy'de özel çocuklar doyasıya eğlendi

Dünya Engelliler Günü, Tiyatro, Engelli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de özel çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika


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