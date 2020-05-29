Çekmeköy'de pandemi sonrası ilk cuma namazı havadan görüntülendi - Son Dakika

Çekmeköy'de pandemi sonrası ilk cuma namazı havadan görüntülendi

Çekmeköy'de sosyal mesafe kuralına uygun cuma namazı kılındı

İSTANBUL - 74 gün aradan sonra kavuşulan Cuma Namazında binlerce Çekmeköylü, belediyenin namaz için özel olarak hazırladığı açık alanlarda buluştu. Açık alanlarda kılınan Cuma namazı drone ile havadan görüntülendi.

Normalleşme çalışmaları çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Cuma Namazı kılınabileceğinin açıklanmasının ardından Çekmeköy Belediyesi, vatandaşların sosyal mesafeye uygun, hijyenik alanlarda namaz kılabilmeleri için hazırlıklar yaptı. Bahçeleri büyük camiler, eski ulus pazarı alanı, Alemdağ ve Ömerli halı saha günler sonra kavuşulan Cuma Namazı için özenle hazırlandı. Dezenfekte edilen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak safları işaretlenen alanlarda genelgedeki kurallara uygun olarak namaz kılındı ve dualar edildi.

Uzun bir aradan sonra ilk defa Cuma Namazı kıldığı için mutlu olduğunu belirten Kenan Kaygusuz, " uzun süredir cuma namazına gelmiyorduk çok şükür bugün kılacağız. Sosyal mesafe kuralına uyarak maskemizi de takarak güzel bir şekilde Allah'ın izniyle cuma namazımızı eda edeceğiz" diye konuştu.