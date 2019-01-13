Çekmeköy'de Park Halindeki CHP Seçim Aracında Yangın
11 dakika önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAÇekmeköy'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait seçim aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA Çekmeköy
'de Cumhuriyet Halk Partisi
'ne ait seçim aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Olay, Çamlık
Mahallesi Gaziler Caddesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı bir iş merkezinde altında park halinde bulunan seçim minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsünün ön kısmında başlayan alevler daha sonra iş merkezinin dış cephesine sıçradı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin çıktığı minibüse müdahale ederek söndürdü. Polis
ekipleri yangının çıktığı yerde güvenlik önlemi aldı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerin çalışmaları izlerken bazıları da evlerinin penceresinden seyretti. Olay yeri inceleme ekipleri ise minibüsün içerisinde ve çevresinde delil araştırması yaptı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır bekletildi. CHP
Çekmeköy İlçe Başkanı Hasan Hüseyin
Acıporaz da "Olay yerine şimdi geldim. Sabotaj diye ifade ediliyor. Birazdan polis ekipleriyle konuşup olayın ne olduğunu anlayacağız. Araçlarımızı sürekli buraya park ediyoruz. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:05 Kaynak: DHA
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