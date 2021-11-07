ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİ ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'de park halinde olan otomobili çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Adliyeden serbest bırakılan şüphelilerin hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Ekşioğlu Mahallesi'nde geçen pazartesi günü park halinde olan bir araç çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, aracı aynı mahallede bulunan başka bir sokak üzerinde terk edilmiş vaziyette buldu. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayı şüpheliler Y.B, C.K. ve S.Y.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler, 3 ve 4 Kasım 2021 tarihlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin geçen pazartesi günü Çekmeköy'de meydana gelen 2 ayrı Otodan Hırsızlık konusunun da faili oldukları ve şüphelilerden C.K.'nın Açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçundan da aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.