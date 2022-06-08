Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar - Son Dakika
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Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar

08.06.2022 11:05

Çekmeköy'de Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan ilçenin en büyük parkının yapılaşmaya açılması sonrası vatandaş olay yerine akın etti. Dün öğle saatlerinde başlatılan yıkım çalışması mahalle sakinlerinin tepkisiyle durdurulurken, bu sabah 05.00'te parka yeniden giren iş makineleri ve belediye çalışanları vatandaşların tepkisine ve engellemelerine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Çekmeköy'de Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan ve ilçenin en büyük ikinci parkı olduğu belirtilen park alanının yapılaşmaya açılması vatandaşların büyük tepkisini çekti. Dün öğle saatlerinde başlayan yıkım çalışmaları mahalle sakinlerinin tepkisi sonrası durdurulurken, iş makineleri bu sabah erken saatlerde parka yeniden girdi.

Çekmeköy'de vatandaşları ayağa kaldıran çalışma! İlçenin en büyük ikinci parkı yapılaşmaya açıldı

İŞ MAKİNELERİ SABAH ERKEN SAATLERDE PARKA GİRDİ

Tepkiler sonrası çevresi bariyerlerle kapatılan parka bu sabah 05.00 saatlerinde yeniden giren iş makineleri ve belediye çalışanları vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Çok sayıda polis ve zabıta ekibinin bölgeye gelmesinin ardından mahallelerindeki yeşil alanı korumak isteyen vatandaşlar ise parka sahip çıkacaklarını belirtti.

Çekmeköy'de vatandaşları ayağa kaldıran çalışma! İlçenin en büyük ikinci parkı yapılaşmaya açıldı

ZABITALARLA VATANDAŞLAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Parkın yıkımının durdurulması için direnen ve sloganlar atan vatandaşlara bir süre sonra polis ve zabıta müdahale etti. Mahalleli dağılmayınca bu sefer de parktaki demir kapı kapatıldı, vatandaşların bir kısmı parkta mahsur kaldı. Çekmeköy Belediyesi görevlileriyle yapılan görüşmenin ardından yaklaşık 3 saat sonra kapı açıldı.

Çekmeköy'de vatandaşları ayağa kaldıran çalışma! İlçenin en büyük ikinci parkı yapılaşmaya açıldı

"İŞİN İHALESİNİ VE FİRMAYA YER TESLİMİNİ YAPTIK"

Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, ilçenin en büyük ikinci parkının yapılaşmaya açılmasına ilişkin gelen tepkilere BirGün aracılığıyla yanıt verdi. Yüksel, "Söz konusu alana kapalı pazar yeri yapıyoruz. Mahalle aralarındaki pazarları kaldırıyoruz. İşin ihalesini yaptık. Firmaya yer teslimini yaptık" ifadesini kullandı.

Çekmeköy'de vatandaşları ayağa kaldıran çalışma! İlçenin en büyük ikinci parkı yapılaşmaya açıldı

BELEDİYE BAŞKANI POYRAZ AÇIKLAMA YAPMADI

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ise kendisiyle ilgili yükselen tepkiler sonrasında konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkat çekti.

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