Çekmeköy'de pastaneye dalan cipin kaza anı güvenlik kamerasında

İstanbul Çekmeköy'de fren yerine gaza basınca pastaneye giren cipin karıştığı kaza ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Pastanenin bahçesinde oturanların aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görülüyor. Pastanede alışveriş yapanlar da büyük panik yaşıyor.

SÜRÜCÜ İLE PASTANEDEKİ 4 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kaza, 16 Haziran Cuma günü Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Evrin Ergen cipi ile yol kenarına yanaştığı sırada fren yerine gaza basınca kaldırımı aşarak pastaneye daldı. Kazada sürücü ile pastanedeki 4 kişi hafif yaralandı. Kaza ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan yeni görüntüler ortaya çıktı.

CİPİN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDULAR

Görüntülerde pastanenin ön kısmında masada oturan 2 kişi görülürken, bu sırada pastaneye doğru giren cip yanlarından geçiyor. Cipin altında kalmaktan kurtulan iki kişinin şaşkınlığı görüntülere yansıyor. Pastanede alışveriş yapanlar da büyük panik yaşıyor.

"EN BÜYÜK ŞANSIMIZ BURANIN BOŞ OLMASIYDI"

Kazayı anlatan pastanenin sahibi Ensar Demirci, "Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10-15 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı, onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı" dedi.