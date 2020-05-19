Çekmeköy'de polislere motosikletle sahurluk dağıttılar - Son Dakika

Türk Kızılayı Çekmeköy Şubesi ile Motosikletli Arama Kurtarma ve Destek Derneği (MAKUD), Çekmeköy'de bulunan polis merkezlerine ve polis kontrol noktalarında görevli personele sahur için yemek dağıttı. Motosikletlerinin sepetlerine koydukları ikramlarıyla sokak sokak dolaşan görevliler, görev başındaki polislere ikramları ulaştırdı.

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Motosikletlerle Çekmeköy'de gerçekleştirdikleri etkinliği anlatan Motosikletli Arama Kurtarma ve Destek Derneği Başkanı Erkan Çekiç, "Görev başındaki memur arkadaşlarımızın sahurluklarını hijyenik bir ortamda hazırladık. Polis noktalarına sahurluk yiyeceklerini, içeceklerini teslim ettik. Çekmeköy Kızılay Şubesi ile birlikte. Saat 03.00'e kadar bütün Çekmeköy genelindeki polis noktalarına sahurluk yiyeceklerini teslim edeceğiz" dedi.

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