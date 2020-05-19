ÇEKMEKÖY'DE POLİSLERE MOTOSİKLETLE SAHURLUK DAĞITTILAR - Son Dakika

Türk Kızılayı Çekmeköy Şubesi ile Motosikletli Arama Kurtarma ve Destek Derneği (MAKUD), Çekmeköy'de bulunan polis merkezlerine ve polis kontrol noktalarında görevli personele sahur için yemek dağıttı. Motosikletlerinin sepetlerine koydukları ikramlarıyla sokak sokak dolaşan görevliler, görev başındaki polislere ikramları ulaştırdı.

"HER EMNİYET MENSUBUMUZUN DA YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ"

Motosikletlerle Çekmeköy'de gerçekleştirdikleri etkinliği anlatan Motosikletli Arama Kurtarma ve Destek Derneği Başkanı Erkan Çekiç, "Görev başındaki memur arkadaşlarımızın sahurluklarını hijyenik bir ortamda hazırladık. Polis noktalarına sahurluk yiyeceklerini, içeceklerini teslim ettik. Çekmeköy Kızılay Şubesi ile birlikte. Saat 03.00'e kadar bütün Çekmeköy genelindeki polis noktalarına sahurluk yiyeceklerini teslim edeceğiz" dedi.

"EMNİYET GÜÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Türk Kızılayı Çekmeköy Şube Başkanı Mustafa Şahin ise, "Bu etkinliğimizde amacımız emniyetimizin Çekmeköy bölgemizde görev alan polis arkadaşlarımızın, emniyet güçlerimizin bir nebze de olsa yüzünü güldürmek, yanlarında olduğunu hissettirmek onlara destek olmak amacıyla bu etkinlikte böyle bir düzenleme aldık. Sağ olsun MAKUD da bize destek oldu. Beraber bu programı hazırladık. Bitireceğiz ve her emniyet mensubumuzun da yüzünü güldüreceğiz" diye konuştu.