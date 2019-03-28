Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de Pompalı Dehşeti...şahıs Vurulduktan Sonra Yaşanan Sıcak Anlar Kamerada

Çekmeköy'de Pompalı Dehşeti...şahıs Vurulduktan Sonra Yaşanan Sıcak Anlar Kamerada

5 dakika önce

Çekmeköy'de pompalı dehşeti.

Çekmeköy'de Pompalı Dehşeti...şahıs Vurulduktan Sonra Yaşanan Sıcak Anlar Kamerada, System.String[]
Çekmeköy'de pompalı dehşeti...Şahıs vurulduktan sonra yaşanan sıcak anlar kamerada

İSTANBUL - Çekmeköy'de bir kişi pompalı tüfekle vuruldu. Şahsın vurulduktan sonra yaşanan sıcak anlar ve ambulansa konulması kameralara yansıdı.
Olay geçtiğimiz Salı günü Çekmeköy Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi.Kimliği belirsiz bir kişi elindeki pompalı tüfekle Nihat Çelik isimli şahsı vurarak kayıplara karıştı. Şahsın vurulduktan sonra yaşanan sıcak anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde şahıs yerde sürünürken, vatandaşlar panik halinde olayı izliyor . Ardından şahıs ambulansla hastaneye götürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

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