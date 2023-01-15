Çekmeköy'de pompalı tüfekle dehşeti yaşattılar; araçlarla sokağı savaş alanına çevirdiler - Son Dakika
Üye Girişi

Çekmeköy'de pompalı tüfekle dehşeti yaşattılar; araçlarla sokağı savaş alanına çevirdiler

15.01.2023 14:44
Çekmeköy'de pompalı tüfekle dehşeti yaşattılar; araçlarla sokağı savaş alanına çevirdiler

ÇEKMEKÖY'de iki sürücü arasında yol verme kavgası çıktı.

ÇEKMEKÖY'de iki sürücü arasında yol verme kavgası çıktı. Taraflar birbirlerinin araçlarına sokakta çarptı. Taraflardan biri cadde üzerindeki tekel bayine girince, diğer sürücü de arkasından geldi. İş yeri sahibi sürücüleri dışarı çıkardı. Bu duruma öfkelenen sürücülerden biri yakınlarıyla birlikte tekel bayine geri gelerek, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Silahlı saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 00.30 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü ile panelvan minibüs sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobil sürücüsü daha sonra alışveriş yapmak için cadde üzerindeki tekel bayisine girdi. Panelvan minibüsün sürücüsü de arkasından geldi. Sürücüler arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından, tekel bayii sahibi tarafların dışarı çıkmasını istedi. Panelvan minibüs sürücüsü oradan ayrıldı. Daha sonra bu kez yakınlarıyla birlikte, pompalı tüfeklerle tekel bayiine geri gelerek, rastgele ateş etti. Daha sonra da iş tezgahları dağıttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekibinin müdahalesine rağmen sürücü ve yakınları arbede yaşanmasına neden oldu. Yaşanan kargaşa caddede de devam etti. Kavga eden taraflar araçlarına bindiği sırada ise hızla ilerleyen bir kamyonet, panelvan minibüse çarptı. Kontrolden çıkan panelvan minibüs, iş yerinin tabela direğine çarparak devirdi. Polis kavgayı kontrol altına almak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, 4 kişi gözaltına alındı. Saldırı sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmalar, iş yerinin kapısına isabet etti. O anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de pompalı tüfekle dehşeti yaşattılar; araçlarla sokağı savaş alanına çevirdiler - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2023 15:36:53. #1.12#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de pompalı tüfekle dehşeti yaşattılar; araçlarla sokağı savaş alanına çevirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement