Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de şehit ve gazi çocukları hayvanat bahçesini gezdi
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Çekmeköy'de şehit ve gazi çocukları hayvanat bahçesini gezdi

1 saat önce

Çekmeköy Belediyesi, aralarında şehit ve gazi çocuklarının da olduğu 150 yetim ve öksüz çocuk için hayvanat bahçesine ziyaret düzenledi.

Çekmeköy'de şehit ve gazi çocukları hayvanat bahçesini gezdi, System.String[]

Çekmeköy Belediyesi, aralarında şehit ve gazi çocuklarının da olduğu 150 yetim ve öksüz çocuk için hayvanat bahçesine ziyaret düzenledi. Birbirinden farklı hayvanları görme fırsatı yakalayan çocuklar keyifli anlar yaşadı.


Çekmeköy Belediyesi ilçede yaşayan ve aralarında şehit ve gazi çocuklarının da bulunduğu 150 yetim ve öksüz çocukla birlikte hayvanat bahçesini ziyaret etti. Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'inde 200 bin metrekare alan üzerinde bulunan Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesini gezen çocuklar keyif dolu anlar yaşadı. 150 çocuğa kapılarını açan Hayvanat Bahçesinde çocuklar hayvanları besleyerek onları yakından görme imkanı yakaladı.


Çocukların yanı sıra aileler de çocuklarıyla birlikte hayvanat bahçesini gezerek bol bol fotoğraf çekildi. Çocuklarla yakından ilgilenen Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar "Çekmeköy'de Çekmeköy Belediyemizin katkılarıyla İstanbul'da Çekmeköy halkına Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesini açmıştık. Bugün de özellikle şehit çocuklarımız ve yakınlarıyla birlikte, Ahmet Başkanımızın da desteğiyle hayvanları burada yakından görmek, onları sevmek, onları kucaklamak, hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılamak adına buraya geldik. Bugün çok neşeli bir gün geçiriyoruz, ayrıca burası yürüyüş yolları, spor parkurları ve macera parkurlarının olduğu bir yer. Çocuklarımızla da bugün bu parkurlarda doya doya eğleneceğiz" dedi.


Hayvanat bahçesini gezmekten keyif aldığını belirten bir çocuk, "Bugün buraya çok güzel düşüncelerle geldim ve düşüncelerimin de karşılığı aldım. Çok güzel bir yer. Geldiğime değdiğini düşünüyorum" dedi.


Hayvanlarla doyasıya vakit geçiren minik yavrular spor parkurlarında eğlenerek günün keyfini çıkardılar. - İSTANBUL

İstanbul, Çekmeköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:53 Kaynak: İHA
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