ÇEKMEKÖY'DE ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜLER - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'DE ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜLER
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Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAÇekmeköy'de bir grup, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için yürüyüş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:29 Kaynak: DHA
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Çekmeköy'de bir grup, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için yürüyüş yaptı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla caddelerde yürüyen grup Esed rejimi aleyhinde slogan attı.Çekmeköy Ekşioğlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, ellerindeki Türk Bayraklarıyla sloganlar atarak İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için yürüdü. Ana caddede uzun süre yürüyerek Esed rejimini alayhinde slogan atan gruba çok sayıda polis ekibi eşlik etti. Grup daha sonra sessizce dağıldı.
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